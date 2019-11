Clint Clearwater’s 2020 NFL Draft Positional Rankings

It is never too early to be thinking about the NFL Draft and before this weekend’s games I have decided to debut my first positional rankings for the 2020 NFL Draft. Obviously a lot will change from now til April but it’s fun and a great way to get to know potential future Miami Dolphin players. So please feel free to leave me a comment below and what you think and enjoy. Phins up

QB

1. Tua Tagovailoa, Alabama

2. Joe Burrow, LSU

3. Justin Herbert, Oregon

4. Jacob Eason, Washington

5. Jake Fromm, Georgia

T-5. Jalen Hurts, Oklahoma

RB

1. D’Andre Swift, Georgia

2. Jonathan Taylor, Wisconsin

3. J.K. Dobbins, Ohio St.

4. Travis Etienne, Clemson

5. Eno Benjamin, Arizona St.

WR

1. Jerry Jeudy, Alabama

2. CeeDee Lamb, Oklahoma

3. Henry Ruggs III, Alabama

4. Tyler Johnson, Minnesota

5. Laviska Shenault, Colorado

TE

1. Brycen Hopkins, Purdue

2. Albert Okwuegbunam, Missouri

3. Hunter Bryant, Washington

4. Jacob Breeland, Oregon

5. Jared Pinkey, Vanderbilt

OT

1. Andrew Thomas, Georgia

2. Tristan Wirfs, Iowa

3. Alaric Jackson, Iowa

4. Alex Leatherwood, Alabama

5. Prince Tega Wanogho, Auburn

G

1. Shane Lemieux, Oregon

2. Solomon Kindley, Georgia

3. Tommy Kraemer, Notre Dame

4. Ben Bredeson, Michigan

5. Calvin Throckmorton, Oregon

C

1. Tyler Biadasz, Wisconsin

2. Jake Hansen, Oregon

3. Darryl Williams, Miss. St.

4. Nick Harris, Washington

5. Frederick Mauigoa, Washington St.

DE

1. Chase Young, Ohio St.

2. A.J. Epenesa, Iowa

3. Yetur Gross-Matos, Penn St.

4. Curtis Weaver, Boise St.

5. Alton Robinson, Syracuse

DT

1. Derrick Brown, Auburn

2. Javon Kinlaw, South Carolina

3. Raekwon Davis, Alabama

4. Neville Gallimore, Oklahoma

5. Marvin Wilson, Florida St.

LB

1. Isaiah Simmons, Clemson

2. Kenneth Murray, Oklahoma

3. Terrell Lewis, Alabama

4. Anfernee Jennings, Alabama

5. Troy Dye, Oregon

T-5.Jon Greenard, Florida

T-5. Julian Okwara, Notre Dame

CB

1. Jeff Okudah, Ohio St.

2. Jaylon Johnson, Utah

3. Trevon Diggs, Alabama

4. Cameron Dantzler, Miss. St.

5. Paulson Adebo, Stanford

S

1. Grant Delpit, LSU

2. Xavier McKinney, Alabama

3. J.R. Reed, Georgia

4. Brandon Jones, Texas

5. Reggie Floyd, Virginia Tech