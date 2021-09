2018 NFL Mock Draft - Final Edition

Hey guys, happy draft day. Literally one of my favorite days of the year, I am very excited to enjoy the first round of the NFL Draft tonight. Bittersweet, with the day of the draft upon us, I have finished my last mock draft. Please check it out and let me know what you guys think. Thanks for reading.

Round 1

Cleveland (0-16) Sam Darnold , QB, USC

New York Giants (3-13) Bradley Chubb , DE, N.C. St.

New York Jets (4-12) Josh Rosen , QB, UCLA

Cleveland - from Houston (4-12) Saquon Barkley , RB, Penn St.

Denver (5-11) Baker Mayfield , QB, Oklahoma

Indianapolis (5-11) Roquan Smith , LB, Georgia

Tampa Bay (5-11) Derwin James , S, FSU

Chicago (5-11) Quenton Nelson , G, Notre Dame

San Francisco (6-10) Minkah Fitzpatrick , CB/S, Alabama

Oakland (6-10) Denzel Ward , CB, Ohio St.

Miami (6-10) Tremaine Edmunds , LB, Virginia Tech

Buffalo (7-9) Josh Allen , QB, Wyoming

Washington (7-9) Vita Vea , DT, Washington

Green Bay (7-9) Marcus Davenport , DE, UTSA

Arizona (8-8) Mike McGlinchey , OT, Notre Dame

Baltimore (9-7) Harold Landry , OLB, Boston College

Los Angeles Chargers (9-7) Mike Hughes , CB, UCF

Seattle (9-7) Jaire Alexander , CB, Louisville

Dallas (9-7) Rashaan Evans , LB, Alabama

Detroit (9-7) Sony Michel , RB, Georgia

Cincinnati (9-7) James Daniels , C, Iowa

Buffalo (10-6) Da’Ron Payne, DT, Alabama

New England (11-5) Lamar Jackson , QB, Louisville

Carolina (11-5) D.J. Moore , WR, Maryland

Tennessee (9-7) Isaiah Wynn , G, Georgia

Atlanta (10-6) Taven Bryan , DT, Florida

New Orleans (11-5) Mason Rudolph , QB, Oklahoma St.

Pittsburgh (13-3) Leighton Vander Esch , LB, Boise St.

Jacksonville (10-6) Calvin Ridley , WR, Alabama

Minnesota (13-3) Will Hernandez , G, UTEP

New England (13-3) Kolton Miller , OT, UCLA